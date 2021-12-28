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جديد المحليات > فصل مدير الإعلام بالهيئة الملكية بالرياض والتحقيق مع كل من له علاقة بنشر خبر غير صحيح عن إطلاق “استراتيجية الرياض”
28/12/2021   7:09 ص

فصل مدير الإعلام بالهيئة الملكية بالرياض والتحقيق مع كل من له علاقة بنشر خبر غير صحيح عن إطلاق “استراتيجية الرياض”

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صدر توجيه اليوم (الثلاثاء) بفصل مدير الإدارة الإعلامية بالهيئة الملكية لمدينة الرياض، والتحقيق مع كل من له علاقة حيال ما نشر حول قرار مجلس إدارة الهيئة بإطلاق استراتيجية مدينة الرياض 2030، في خبر غير صحيح ولا يمت للحقيقة بصلة.

وأوضح مصدر أن ما تم بالفعل هو أن مجلس إدارة الهيئة أصدر قراراً بتأخير إطلاق الاستراتيجية لعام 2022 نظراً لضخامة حجمها وعدم اكتمال عناصر مهمة فيها.

وأضاف المصدر أن المجلس قرر بأن يتم العمل على إنهاء الاستراتيجية خلال العام القادم 2022 م، ومن ثم إقرارها من المجلس، وإعلانها في حينه، والبدء في إطلاقها وفق الجداول الزمنية المصاحبة لها. وفق “أخبار 24”.

فصل مدير الإعلام بالهيئة الملكية بالرياض والتحقيق مع كل من له علاقة بنشر خبر غير صحيح عن إطلاق “استراتيجية الرياض”

جديد المحليات
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