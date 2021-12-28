أوصى مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بالرياض، بضرورة اللجوء إلى الطبيب فورا عند الشك في الإصابة بجرثومة المعدة، وذلك لتجنب العديد من المضاعفات الصحية.
وأوضح أن جرثومة المعدة، هي عبارة عن بكتيريا حلزونية الشكل، وتتكاثر في الجدران المبطنة للمعدة، وهي المسبب للعديد من الأمراض في المعدة بما في ذلك قرحة المعدة.
وأشار إلى أنها تنتقل للإنسان عن طريق الأطعمة أو المياه والأواني غير النظيفة أو الاتصال بلعاب الشخص المصاب أو مشاركة الأواني معه.
وأفاد مستشفى الملك فيصل بأن أعراض الإصابة بجرثومة المعدة تتمثل في الغثيان أو القيء والانتفاخ والتجشؤ والشعور بألم في البطن وحرقة المعدة ونقص الشهية.
وفق “أخبار 24”.