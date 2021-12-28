هل تصل درجة الحرارة في المملكة إلى 60 مئوية بحلول عام 2040؟ وكيل “البيئة” يُعلق

علق وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون البيئة، الدكتور أسامة فقيها، على التوقعات التي أطلقها بعض الخبراء والمهتمين بالطقس بشأن التغيرات المناخية وأثرها على درجة الحرارة في المملكة، مرجحين وصولها إلى 40 درجة مئوية بحلول عام 2040.
وأكد “فقيها”، خلال حديثه في برنامج “في الصورة” المذاع على قناة “روتانا خليجية”، أن أكثر السيناريوهات السوداوية حول التغيرات المناخية تتوقع ارتفاع درجة الحرارة بمقدر لا يتخطى 3 أو 4 درجات مئوية بعد 100 سنة على مستوى العالم.
وأضاف أن المملكة تحتاج لنماذج وطنية وإقليمية للعمل عليها من خلال المركز الوطني للأرصاد، مشيرًا إلى أنه جاري العمل على تأسيس مركز متخصص في الدراسات المناخية لتقديم استشراقات وتوقعات دقيقة بشأن الطقس.
أكاديميون يحذرون: درجة الحرارة بالسعودية ستصل الى “60 درجة” عام 2040.. والدكتور “أسامة فقيها” يعلّق#البيئة_في_الصورة#روتانا_خليجية
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— روتانا خليجية (@Khalejiatv) December 28, 2021
وفق “أخبار 24”.