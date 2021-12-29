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جديد المحليات > “توكلنا” يوضح خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة عبر التطبيق
29/12/2021   10:40 م

“توكلنا” يوضح خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة عبر التطبيق

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أوضح تطبيق توكلنا، اليوم (الأربعاء)، خطوات استعراض النسخة الرقمية لبطاقة سجل الأسرة من خلال التطبيق.

وأضاف أنه بإمكان المستخدم استعراض نسخة رقمية لسجل الأسرة عند طباعتها من الأحوال المدنية من خلال المحفظة الرقمية في توكلنا.

وأشار إلى أنه بعد تسجيل الدخول إلى التطبيق يتم اختيار المحفظة الرقمية، ثم اختيار سجل الأسرة من تصنيف الوثائق الشخصية في المحفظة الرقمية، وأخيرًا يتم الضغط على بطاقة سجل الأسرة لاستعراض التفاصيل. وفق “أخبار 24”.

يُذكر أن وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية دشنت اليوم نسخة إلكترونية من سجل الأسرة في تطبيق وزارة الداخلية الإلكتروني “أبشر أفراد” تحت اسم “سجل الأسرة الرقمي”.

"توكلنا" يوضح خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة عبر التطبيق

“توكلنا” يوضح خطوات استعراض بطاقة سجل الأسرة عبر التطبيق

جديد المحليات
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