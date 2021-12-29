رئيس هيئة الترفيه: إعادة الإلزام بالكمامة وتطبيق التباعد ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس

أكد رئيس هيئة الترفيه، المستشار تركي آل الشيخ، اليوم (الأربعاء)، أن إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد، ضرورة للحد من مخاطر انتشار الفيروس.
وأضاف أن الاعتماد على وعي المجتمع ضرورة لتجاوز هذه المرحلة، مشيرا إلى أهمية المسارعة بالحصول على الجرعة التنشيطية.
وكانت وزارة الداخلية قررت اليوم إعادة الإلزام بارتداء الكمامة وتطبيق إجراءات التباعد في جميع الأماكن المغلقة والمفتوحة والأنشطة والفعاليات، اعتبارا من الساعة السابعة صباحًا من يوم غدٍ الخميس الموافق 30 / 12 / 2021م. وفق “أخبار 24”.