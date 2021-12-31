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جديد المحليات > شاهد.. تركيب الهياكل الفولاذية لـ29 فيلا في منتجع البحر الأحمر الصحراوي
31/12/2021   5:59 م

شاهد.. تركيب الهياكل الفولاذية لـ29 فيلا في منتجع البحر الأحمر الصحراوي

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استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير، جانباً من تقدم الأعمال الإنشائية التي تجري في منتجع البحر الحمر الصحراوي.

وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة، مراحل تركيب الهياكل الفولاذية فائقة الصلابة لــ 29 فيلا من أصل 40 فيلا سيضمها المنتجع الواقع ضمن الواحة المركزية والتي ستوفر 76 وحدة فندقية. 

وتواصل الشركة العمل في تكملة تركيب الهياكل الفولاذية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الأخرى للمنتجع الواقع في وسط الصحراء ضمن نطاق المشروع. 

وفق “أخبار 24”.

شاهد.. تركيب الهياكل الفولاذية لـ29 فيلا في منتجع البحر الأحمر الصحراوي

جديد المحليات
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