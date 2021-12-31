شاهد.. تركيب الهياكل الفولاذية لـ29 فيلا في منتجع البحر الأحمر الصحراوي

استعرضت شركة البحر الأحمر للتطوير، جانباً من تقدم الأعمال الإنشائية التي تجري في منتجع البحر الحمر الصحراوي.
وأظهر مقطع فيديو نشرته الشركة، مراحل تركيب الهياكل الفولاذية فائقة الصلابة لــ 29 فيلا من أصل 40 فيلا سيضمها المنتجع الواقع ضمن الواحة المركزية والتي ستوفر 76 وحدة فندقية.
وتواصل الشركة العمل في تكملة تركيب الهياكل الفولاذية، وتنفيذ أعمال البنية التحتية الأخرى للمنتجع الواقع في وسط الصحراء ضمن نطاق المشروع.
تم تصنيع الهياكل الفولاذية الفائقة الصلابة لــ 29 فيلا من أصل 40، في منتجع البحر الأحمر الصحراوي بواسطة شركة @albawani. والذي ستشغله علامة Six Senses التجارية بـ 36 غرفة فندقية، ضمن الواحة المركزية والتي تضم بالمجمل 76 وحدة فندقية. #بإنجازاتنا_نقود pic.twitter.com/oqarBkR9mY
— شركة البحر الأحمر للتطوير (@TheRedSeaSA) December 30, 2021
وفق “أخبار 24”.