بالفيديو والصور.. “النصر” يؤمن المركز الثالث بثنائية في مرمى “ضمك”

فاز فريق النصر، بثنائية نظيفة أمام نظيره ضمك، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم (السبت) ضمن منافسات الجولة 16 من بطولة الدوري.
وتقدم نادي النصر بعد مرور (19) دقيقة عن طريق لاعبه تاليسكا، قبل أن يضيف زميله بيتي مارتينيز الهدف الثاني في الدقيقة (51).
ورفع النصر رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 29 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، فيما توقف رصيد ضمك عند النقطة 26 في المركز الرابع.
وإليكم ملخصًا بأبرز أحداث المباراة:
سدد لاعب نادي النصر، أندرسون تاليسكا في الدقيقة (2) كرة سهلة في يد حارس مرمى ضمك، ليرد لاعب ضمك مازن أبو شرارة في الدقيقة (8) بتسديدة علت مرمى النصر.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (12) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر علي الحسن بعد كرة مشتركة مع لاعب ضمك بدر منشي.
وسدد لاعب ضمك إبراهيم موسى كرة في الدقيقة (16) أبعدها دفاع النصر.
وسجل لاعب النصر تاليسكا هدف فريقه الأول في الدقيقة (19) بتسديدة سكنت مرمى ضمك.
وسدد لاعب النصر، خالد الغنام في الدقيقة (39) كرة تصدى لها حارس ضمك.
وبدأ الشوط الثاني بدفع المدير الفني للنصر، باللاعب أنسيلمو دي مورايس بدلاً من أيمن سالم وباللاعب بيتي مارتينيز بدلاً من علي الحسن. وفق “أخبار 24”.
وسجل اللاعب البديل في صفوف النصر، بيتي مارتينيز الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة (51) بعد تمريرة وصلته من زميله عبد الفتاح آدم.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (53) بطاقة صفراء ضد لاعب ضمك كريستيان ليما بعد كرة مشتركة مع لاعب النصر منصور الشمري.
ودفع المدير الفني لضمك، في الدقيقة (56) باللاعب وليد العنزي بدلاً من فيليبي أوغوستو.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (65) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر عبدالله الخيبري بعد كرة مشتركة مع لاعب ضمك مازن أبو شرارة.
وأشهر حكم المباراة في الدقيقة (75) بطاقة صفراء ضد لاعب النصر سلطان الغنام ثم أشهر بطاقة صفراء لزميله منصور الشمري بعد كرة مشتركة ضد لاعب ضمك كريستيان ليمان.
وسدد لاعب النصر، تاليسكا في الدقيقة (82) كرة مرت بجوار مرمى ضمك.
هدددددف!⚽️
د19′ الهدف الأول لـ النصر عن طريق تاليسكا
ضمك 0 × 1 النصر#ضمك_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/aFnOV7l4ZJ
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022
هدددددف!⚽️
د51′ الهدف الثاني لـ النصر عن طريق بيتي مارتينيز
ضمك 0 × 2 النصر#ضمك_النصر
#قنوات_SSC pic.twitter.com/CWoNoUotUD
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 8, 2022