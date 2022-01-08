“تاليسكا” يزاحم مهاجم الشباب على صدارة هدافي دوري المحترفين

ساهم محترف النصر البرازيلي تاليسكا في فوز فريقه أمام ضمك اليوم السبت ، بنتيجة 2-0، ليتصدر قائمة هدافي دوري المحترفين برصيد 11 هدفا، بالتساوي مع مهاجم الشباب، النيجيري أوديون إيغالو.
وأصبح تاليسكا الأكثر مساهمة بالأهداف في الدوري خلال الموسم الجاري، بعد مرور 16 جولة، بالتساوي مع مواطنه صانع ألعاب الاتحاد كورونادو، إذ سجلا 11 هدفا وصنعا هدفا وحيدا.
وخاض مهاجم النصر 19 مباراة منذ انضمامه للفريق، وساهم في 15 هدفا في كل المسابقات (سجل 12 وصنع 3).
وسجل تاليسكا في آخر 6 مباريات بالدوري 6 أهداف، كما سجل في آخر 3 مباريات متتالية أمام الهلال، والفتح ثم ضمك. وفق “أخبار 24”.