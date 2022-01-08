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رياضة > “عسيري” يُشارك في استعدادات “الفيصلي” لمباراة “الأهلي”
08/01/2022   11:08 م

“عسيري” يُشارك في استعدادات “الفيصلي” لمباراة “الأهلي”

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واصل فريق الفيصلي، اليوم (السبت) تدريباته لمواجهة الأهلي ضمن الجولة السادسة عشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين تحت قيادة المدير الفني دانييل راموس والجهاز الفني المساعد.

وانطلقت التدريبات على ملعب النادي بمدينة حرمة بتمارين لياقية وبدنية تنوعت باستخدام أدوات اللياقة المتعددة تحت إشراف مدرب اللياقه جواو موريرا .

وشارك اللاعب أحمد عسيري المنضم حديثاً في مران اليوم وسط ترحيب من زملائه اللاعبين.

وعمد المدير الفني على تطبيق تمارين تكتيكية متنوعة بمساحات صغيرة قبل أن يفرض مناورة على منتصف مساحة الملعب أوقفها عدة مرات لشرح بعض الأخطاء الفنية التي وقع بها اللاعبون. وفق “أخبار 24”.

“عسيري” يُشارك في استعدادات “الفيصلي” لمباراة “الأهلي”

رياضة
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