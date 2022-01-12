نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. “الفالح”: نعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار.. وسيتم التوسع في شبكة السكك الحديدية
12/01/2022   5:01 م

بالفيديو.. “الفالح”: نعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار.. وسيتم التوسع في شبكة السكك الحديدية

+ = -
469

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الوزارة تعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار، والذي سيكون الأفضل من نوعه.

وأكد “الفالح”، خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في الرياض، أن النظام القضائي في المملكة مرَّ بالعديد من الإصلاحات فيما يتعلق بالمحاكم التجارية.

ونوه ببدء تأسيس مراكز تحكيم تجارية في المملكة، وقرب الانتهاء من إنشاء منطقة صناعية في مدينة جازان، بجانب العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، مبديًا تطلعه بأن تتحول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة. وفق “أخبار 24”.

وأضاف أن المملكة ستكون أحد أفضل الدول في الأعمال التجارية، لافتا إلى أن شبكة السكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر لتمتد لـ14 ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.

بالفيديو.. “الفالح”: نعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار.. وسيتم التوسع في شبكة السكك الحديدية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885193608.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.