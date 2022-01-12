بالفيديو.. “الفالح”: نعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار.. وسيتم التوسع في شبكة السكك الحديدية

قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن الوزارة تعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار، والذي سيكون الأفضل من نوعه.
وأكد “الفالح”، خلال مشاركته في إحدى جلسات مؤتمر التعدين الدولي الذي عقد اليوم (الأربعاء) في الرياض، أن النظام القضائي في المملكة مرَّ بالعديد من الإصلاحات فيما يتعلق بالمحاكم التجارية.
ونوه ببدء تأسيس مراكز تحكيم تجارية في المملكة، وقرب الانتهاء من إنشاء منطقة صناعية في مدينة جازان، بجانب العديد من مواقع التعدين في جنوب غرب المملكة، مبديًا تطلعه بأن تتحول مدينة الملك عبدالله الاقتصادية قريبا لمنطقة اقتصادية خاصة. وفق “أخبار 24”.
وأضاف أن المملكة ستكون أحد أفضل الدول في الأعمال التجارية، لافتا إلى أن شبكة السكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر لتمتد لـ14 ألف كيلومتر في جميع أنحاء المملكة.
فيديو | #وزير_الاستثمار: نعمل بجد على صياغة قانون الاستثمار #الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/QAvHhMXyGi
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 12, 2022
فيديو | الفالح: السكك الحديدية ستتوسع بشكل أكبر في #المملكة #الإخبارية#مؤتمر_التعدين_الدولي pic.twitter.com/Y2aKSZdLrc
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 12, 2022