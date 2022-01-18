بالفيديو : رئيس كوريا الجنوبية يصل إلى الرياض في زيارة رسمية للمملكة.. وولي العهد في مقدمة مستقبليه

استقبل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، اليوم (الثلاثاء)، الرئيس الكوري الجنوبي، مون جيه-إن، الذي وصل إلى الرياض في زيارة رسمية إلى المملكة، ضمن جولة شرق أوسطية.
ورحب ولي العهد بالرئيس الكوري وحرمه عقب نزولهما من الطائرة، كما تبادل معهما أطراف الحديث، ثم عزف السلام الوطني للدولتين.
وكانت وكالة “يونهاب” الكورية الجنوبية، أكدت أنه من المنتظر أن يناقش “مون” مع ولي العهد سبل توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين، ليشمل الرعاية الصحية والعلوم والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يزور الرئيس الكوري خلال وجوده بالمملكة مدينة الدرعية التاريخية، المدرجة ضمن قائمة اليونسكو للتراث العالمي.
يذكر أن وفد الرئيس الكوري يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم. وفق “أخبار 24”.
كما ضم الوفد أيضا سفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وحرم سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ومعالي وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب أفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.
#ولي_العهد يستقبل رئيس #كوريا_الجنوبية#الرئيس_الكوري_في_الرياض#الإخبارية_عاجل pic.twitter.com/zoJGS0Bw1I
— الإخبارية عاجل (@EKH_brk) January 18, 2022
فيديو | عزف “السلام الملكي” خلال استقبال رئيس #كوريا_الجنوبية#الرئيس_الكوري_في_الرياض#الإخبارية pic.twitter.com/Ju7VUaEY4h
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 18, 2022