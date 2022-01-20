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جديد المحليات > “الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الربع الرابع من 2021
20/01/2022   12:54 م

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الربع الرابع من 2021

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ظهرت مؤشرات الهيئة العامة للإحصاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار العقارات بنسبة 0.9% في الربع الرابع من عام 2021، بالمقارنة بنفس الفترة من 2020.

وأرجعت الهيئة هذا الارتفاع، نتيجة زيادة أسعار العقارات “السكنية” بنسبة 1.7%، في مقابل انخفاض أسعار أسهم كل من العقارات “التجارية” بنسبة 0.7%، و”الزراعية” بنسبة 0.2%، وهو ما أسهم في التقليل من نسبة ارتفاع المؤشر العام.

وأوضحت أن ارتفاع أسعار الأراضي السكنية هو المؤثر الأكبر في ارتفاع أسعار العقارات في الربع الرابع من عام 2021 مقارنةً بالربع نفسه من عام 2020؛ إذ سجل القطاع السكني ارتفاعاً بنسبة 1.7%، متأثراً بارتفاع أسعار قطع الأراضي السكنية بنسبة 2.0%.

يذكر أن الرقم القياسي لأسعار العقارات عبارة عن أداة إحصائية تقيس التغير النسبي في أسعار العقارات، وهي تستند إلى مجموعة بيانات للمعاملات العقارية المتوفرة في وزارة العدل بصفتها المرجع الرسمي الوحيد ومصدر البيانات عن قطاع العقارات في المملكة. وفق “أخبار 24”.

“الإحصاء”: ارتفاع أسعار العقارات السكنية في الربع الرابع من 2021

جديد المحليات
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