تزامناً مع العودة الحضورية.. “المرور” يوجه نصائح لطلاب الابتدائي والروضة أثناء التنقل في الحافلة المدرسية

وجهت الإدارة العامة للمرور، اليوم (الأحد)، عدداً من نصائح السلامة المرورية أثناء التنقل في الحافلة المدرسية، وذلك بالتزامن مع عودة الدراسة حضورياً لطلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.
وأوضحت إدارة المرور أن التزام الطلاب والطالبات بالجلوس في المقاعد المخصصة لهم بالحافلات المدرسية، يساهم في تعزيز السلامة لهم خلال رحلة الذهاب من وإلى المدرسة.
ونصحت الطلاب والطالبات بضرورة ربط حزام الأمان في جميع الأوقات، والبقاء جالسين طيلة الرحلة، وعدم إخراج اليد أو الرأس من نافذة الحافلة، وعدم الاندفاع لركوب الحافلة قبل توقفها تماما، إضافة إلى عدم عبور الشارع إلا بعد التأكد من مغادرة الحافلة وخلو الشارع.
وفق “أخبار 24”.