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جديد المحليات > تلبيةً لدعوة كريمة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة هذا الأسبوع
23/01/2022   1:04 م

تلبيةً لدعوة كريمة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة هذا الأسبوع

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تلبيةً لدعوة كريمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، يقوم رئيس الوزراء وزير الدفاع بمملكة تايلاند الجنرال برايوت تشان أوتشا، بزيارة رسمية إلى المملكة يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين.

وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية أن الزيارة تأتي بعد مشاورات نتج عنها تقريب وجهات النظر في العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحرصاً على استمرار التشاور والتنسيق وتبادل وجهات النظر حيال تلك القضايا.

وشدد البيان على أن الزيارة تأتي انطلاقًا من حرص المملكة على تعزيز العلاقات المشتركة ومدّ جسور التواصل مع جميع دول العالم. وفق “أخبار 24”.

تلبيةً لدعوة كريمة من ولي العهد.. رئيس وزراء تايلاند يزور المملكة هذا الأسبوع

جديد المحليات
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