نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > وزير الطاقة: تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة في المملكة قريباً
24/01/2022   4:46 م

وزير الطاقة: تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة في المملكة قريباً

+ = -
703

قال وزير الطاقة، الأمير عبد العزيز بن سلمان، إنه سيتم قريباً تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة بالمملكة، لتحقيق تماسك أكبر وتعزيز سبل التعاون بين مختلف الجهات المعنية.

وأوضح وزير الطاقة، خلال كلمته في منتدى ومعرض “اكتفاء 2022” الذي انطلق اليوم (الإثنين)، أن اللجنة ستعمل تحت مظلة اللجنة العليا لشؤون مزيج الطاقة لإنتاج الكهرباء وتمكين قطاع الطاقة المتجددة برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وأبان أن نهج المملكة الشامل والمشترك ساهم في تجاوز تحديات مشروعات وطنية كبيرة مثل برنامج كفاءة الطاقة، وتكافل قطاع الكهرباء، ومبادرة الاقتصاد الدائري للكربون. وفق “أخبار 24”.

وأشار إلى أن النهج ذاته سيتم تطبيقه على مشروعات حالية مثل البرنامج الوطني لاستبدال الوقود السائل الذي من خلاله ستوفر المملكة نحو مليون برميل من البترول الخام يومياً.

وزير الطاقة: تشكيل لجنة خاصة تدعم توطين قطاع الطاقة في المملكة قريباً

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885195332.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.