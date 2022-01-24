تمهيدًا للربط العربي الشامل.. توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين المملكة والعراق غدًا

كشف الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي، الدكتور حميد الغزي، عن مذكرة الربط الكهربائي بين المملكة والعراق، التي سيتم توقيعها غدًا (الثلاثاء)، لإتاحة الربط الكهربائي بين البلدين.
وأوضح “الغزي”، خلال ملتقى الأعمال السعودي العراقي الذي عُقد بالرياض اليوم (الإثنين)، أن المشروع سيعمل على استكمال الربط الكهربائي العربي الشامل، من خلال الربط مع دول الخليج العربي بخلاف دول شمال إفريقيا.
ولفت إلى أن مبادرة الشرق الأوسط الأخضر والسعودية الخضراء ومشروع الحزام الأخضر بالعراق يشكلان أحد مجالات التعاون المهمة، إذ سيصل وفد وزارة الزراعة العراقية الأسبوع المقبل إلى المملكة لبحث فرص التعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الزراعة وأنظمة الري والصناعات التحويلية بما فيها التمور.
وأكد أن الإرادة السياسية في البلدين حقيقية وجادة باتجاه تطوير العلاقات والمصالح الاقتصادية، وأن ما يؤكد ذلك هو نمو حجم التبادل التجاري بنسبة 15% العام الماضي. وفق “أخبار 24”.
وشدد على أن القوانين العراقية كفيلة بحماية المستثمر السعودي وأن الحالات السلبية يتم معالجتها وحلها، داعياً لعقد الملتقى القادم في بغداد.
فيديو | الأمين العام لمجلس الوزراء العراقي: غدا..سيتم توقيع مذكرة الربط الكهربائي بين البلدين #الإخبارية#ملتقى_الأعمال_السعودي_العراقي pic.twitter.com/uoiWU7n4MG
— الإخبارية – اقتصاد (@ekhbariya_eco) January 24, 2022