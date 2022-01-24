خادم الحرمين يتلقى رسالة خطية من رئيس جنوب السودان حول العلاقات الثنائية

تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، اليوم (الإثنين)، رسالة خطية، من رئيس جمهورية جنوب السودان سلفاكير ميارديت، تتعلق بالعلاقات الثنائية وسبل دعمها وتطويرها في المجالات كافة.
جاء ذلك خلال استقبال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية والتعاون الدولي في جنوب السودان مييك آيي دينق.
وأعرب “فرحان” عن تقديره لدعم حكومة جنوب السودان لطلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو 2030 في مدينة الرياض تحت شعار “حقبة التغيير: المضي بكوكبنا نحو استشراف المستقبل”. وفق “أخبار 24”.
وشهد الطرفان التوقيع على الاتفاقية الإطارية بين حكومتي المملكة وجنوب السودان، التي تهدف إلى تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين، بالإضافة إلى مناقشة سبل تعزيز العلاقات المشتركة وتطويرها في شتى المجالات، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.