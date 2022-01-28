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جديد المحليات > بالفيديو.. رسامة كفيفة ترسم الأشخاص دون أن تراهم.. وهكذا فاجأت مقدم برنامج “يا هلا”
29/01/2022   2:05 ص

بالفيديو.. رسامة كفيفة ترسم الأشخاص دون أن تراهم.. وهكذا فاجأت مقدم برنامج “يا هلا”

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تميزت رسامة سعودية كفيفة برسم صور الشخصيات المعروفة دون أن تراهم، ما يعد من الأشياء غير الاعتيادية.

وفاجأت الرسامة أمجاد مقدم برنامج “ياهلا” على قناة روتانا خليجية جمال المعيقل بأن قامت برسم صورة شخصية له أثناء البرنامج وعلى الهواء مباشرة.

وأشارت إلى أن رسم اللوحة يستغرق عادة من 6 ساعات إلى أسبوع، ومن ثم تراجعها أسرتها للتأكد من تطابق الرسم مع الشخصية الحقيقية.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. رسامة كفيفة ترسم الأشخاص دون أن تراهم.. وهكذا فاجأت مقدم برنامج “يا هلا”

جديد المحليات
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