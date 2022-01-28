منها الموقع الجغرافي ومشاهدات يوتيوب.. كيف تتخلّص من مراقبة جوجل لأنشطتك الإلكترونية

بمجرد امتلاكك لهاتف ذكي يعمل بنظام أندرويد أو استخدام متصفح جوجل كروم على الحاسب الشخصي، فإنك عُرضة للتتبع والمراقبة من قبل خوارزميات الشركة الأمريكية العملاقة جوجل.
وارتفعت في الآونة الأخيرة الشكاوى القضائية المقدمة بحق الشركة من قبل المدعين والمستخدمين حول العالم، وذلك لامتلاكها هذا الحجم الهائل من البيانات الشخصية والمعلومات الخاصة بالمستخدمين.
ونتعرّف فيما يلي على استراتيجية مراقبة جوجل لعملائها حول العالم وطرق التخلّص منها:
البيانات المنتهكة وطريقة اكتشافها وحذفها
بالرغم من قيام الشركة عام 2019 ببعض التعديلات في كيفية جمعها المعلومات من العملاء، إلا أنها مازالت تعتبر بعض البيانات الشخصية “معلومات عامة”، ومنها: “اسم المستخدم، وشكل الوجه، وتاريخ الميلاد، والنوع، والبريد الإلكتروني، ورقم الهاتف”.
ويمكن اكتشاف طبيعة تلك البيانات التي تعرفها جوجل عن المستخدم، عبر التوجّه إلى نهاية حساب جوجل والضغط على خيار “اذهب إلى معلوماتي”، حيث تظهر 3 تصنيفات يمكن حذف البيانات منها، وهي” people icon المتاحة للجميع، وoffice building icon المتاحة لمكان العمل، وlock icon المتاحة للمستخدم فقط”.
كما يمكن التخلّص من هذه البيانات عن طريق فتح حساب جوجل الخاص بالمستخدم، ثم طباعة اسم المستخدم فقط دون إضافة باقي عنوان الإيميل الشخصي، واختيار المعلومات الشخصية من القائمة الرئيسية وحذف البيانات الظاهرة بها.
طريقة تتبع وحذف نشاطات المستخدم التي يعرفها جوجل
ينصح الخبراء بتحديد فترة الحذف التلقائي لنشاطات المستخدم عبر الإنترنت كل 3 أشهر، مشيرين إلى بعض الخطوات التي تمكّن من كشف ومراجعة وحذف تلك النشاطات المسجلة على التطبيقات التابعة للشركة على الهاتف، مثل الصور والموقع الجغرافي والملفات وغيرها من البيانات الخاصة.وفق “أخبار 24”.
وتتضمّن هذه الخطوات؛ اختيار “البيانات والخصوصية”من شريط التصفح بحساب جوجل، ثم اختيار “إعدادات التاريخ” والضغط على” نشاط الإنترنت والتطبيقات”، حيث تظهر قائمة توثّق هذه النشاطات التي يمكن إلغاء تتبعها كلياً عبر اختيار خاصية “off”.
طريقة حذف البيانات من سجل تحديد الموقع وسجل مشاهدات يوتيوب
ويمكن ذلك من خلال اختيار “سجل المواقع” من خيار “البيانات والخصوصية”، حيث يتيح جوجل التوقف تماماً عن تتبع أماكن تواجد المستخدم من خلال اختيار خاصية “off”، أو اختيار خاصية “الحذف التلقائي” وتحديد الفترة الزمنية وإلغاء المواقع المسجلة مسبقاً، أو حذف تلك البيانات كلياً عبر اختيار “حذف تاريخ المواقع” من خلال الضغط على رمز سلة النفايات في الجانب السفلي الأيمن من الصفحة.
كما يستطيع المستخدم التحكّم في مقاطع الفيديو التي يقترحها موقع يوتيوب عبر صفحته الرئيسية بناء على سجل المشاهدات، وذلك من خلال اختيار “البيانات والخصوصية” ثم فتح “إعدادات التاريخ” واختيار “تاريخ يوتيوب”، حيث يمكن اختيار خاصية الحذف التلقائي المحدد بوقت أو الحذف التام من نفس القائمة.