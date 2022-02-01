“الداخلية”: تنفيذ حكم القــصاص في مواطن قتـل آخر بطعنه في الخرج

نفذت وزارة الداخلية، اليوم (الثلاثاء)،، حكم القـتل قصـاصاً بأحد الجناة بمحافظة الخرج بمنطقة الرياض.
وأوضحت الوزارة أن المواطن شبيب بن طحنون بن شبيب المرسل أقدم على قـتل المواطن مسفر بن سعد بن مبارك الدوسري، وذلك بطـعنه بسِـكين مما أدى إلى وفـاته.
وأضافت أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام له بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية، صدر بحقه صك يقضي بثبوت ما نسب إليه، والحكم عليه بالقـتل قصـاصاً. وفق “أخبار 24”.
وأكد أن الحكم أُيد من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأُيد من مرجعه بحق الجاني المذكور، وتم تنفيذ حكم القـتل قـصاصاً بالجاني اليوم الثلاثاء في محافظة الخرج.