بالفيديو والصور.. النصر يضرب الطائي برباعية ويعود إلى وصافة دوري المحترفين

نجح فريق النصر، في تحقيق الفوز على نظيره الطائي، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ19 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
افتتح النصر أهدافه في الدقيقة (6) عن طريق محترفه البرازيلي تاليسكا، بعد تمريرات ثنائية رائعة بينه وبين بيتي مارتينيز، حتى وصلت الكرة إلى تاليسكا داخل منطقة الجزاء وسدد أرضية قوية في الشباك.
وسجل النصر الهدف الثاني في الدقيقة (19) عن طريق محترفه الأرجنتيني بيتي مارتينيز، من ركلة جزاء وضعها قوية في شباك الحزم.
وعزز النصر النتيجة بتسجيله الهدف الثالث في الدقيقة (26) عن طريق تاليسكا بعد عرضية من ركلة حرة مباشرة عن طريق بيتي مارتينيز، فشل دفاع الطائي في إبعادها لتعود إلى تاليسكا الذي راوغ المدافع ووضعها بكعبه بطريقة مذهلة في الشباك.
وقلص فريق الطائي الفارق بهدف في الدقيقة (59) عن طريق لاعبه حسن الجبيري بعد عرضية من ركنية من الجانب الأيمن عن طريق موسونا، قابلها الجبيري برأسية من على العارضة القريبة في الشباك.
وسجل النصر الهدف الرابع في الدقيقة (79) عن طريق جوناثان رودريجيز، بعد تمريرات قصيرة بين لاعبي النصر حتى وصلت الكرة إلى جوناثان الذي سدد تصويبة قوية على يسار حارس الطائي.
بهذه النتيجة رفع النصر رصيده إلى 38 نقطة في وصافة جدول ترتيب أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بينما جاء الطائي في المركز الـ13 بـ19 نقطة.
أحداث المباراة
بدأت المباراة قوية وسريعة من جانب فريق النصر، حيث شهدت الدقائق الأولى تمريرات قصيرة بين اللاعبين في منتصف ملعب المباراة.
وفي الدقيقة (16) أشهر حكم المباراة البطاقة الصفراء الأولى في المباراة في وجه لاعب النصر، علي لاجامي، بعد تدخل قوي على محترف الحزم فيجيروا.
وشهدت الدقيقة (18) عودة حكم المباراة إلى تقنية الفيديو (الفار)، ليقرر بعدها احتساب ركلة جزاء من نصيب النصر، بسبب وجود لمسة يد على جمال باجندوح.
وفي الدقيقة (37) شهدت تمريرة طولية من بيتي مارتينيز في اتجاه تاليسكا يخرج الحارس ويبعدها بقبضة يده لتعود إلى روديجيز، على حدود منطقة الجزاء ويسدد تصويبة أرضية قوية تمر بجوار القائم الأيسر. وفق “أخبار 24”.
وشهدت الدقيقة (45) تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة عن طريق لاعب الطائي أمير سعيود، من خارج منطقة الجزاء، تصطدم في شباك مرمى النصر وليد عبدالله من الخارج.
وأجرى المدير الفني لفريق الطائي في الدقيقة (46) تبديلا أول في المباراة من بنزول حامد فلاته وخروج جمال باجندوح. قبل أن تشهد الدقيقة (48) بطاقة صفراء من نصيب إبراهيم الزبيدي، وبعدها بدقيقتين جاءت بطاقة صفراء من نصيب حامد فلاته بعد خطأ على تاليسكا.
وفي الدقيقة (54) قرر حكم المباراة إلغاء هدف رابع من نصيب فريق النصر سجله اللاعب خالد الغنام بعد تمريرة من تاليسكا، بسبب وجود الغنام في موقف تسلل.
وشهدت الدقيقة (60) تبديلا في صفوف الطائي بنزول عبد الكريم القحطاني وخروج فيجيروا. وفي الدقيقة (66) أجرى مدرب النصر تبديل بنزول عبدالله الخيبري، وخروج علي الحسن، وجاء تبديل ثاني للنصر في الدقيقة (72) بخرج خالد الغنام ودخول ماشاريبوف.
وفي الدقيقة (81) أجرى مدرب الطائي تبديلا جديدا في صفوف فريقه بنزول محمد مران، وخروج سيفاس ماليلي. وفي الدقيقة (87) جاء تبديل جديد من نصيب النصر بنزول سامي النجعي وخروج تاليسكا.
هدددددف!⚽
د6′ الهدف الأول لـ النصر عن طريق أندرسون تاليسكا
النصر 1 × 0 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/aemztpzNMh
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د19′ الهدف الثاني لـ النصر عن طريق بيتي مارتنيز
النصر 2 × 0 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/p5ZJV0N95H
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د26′ الهدف الثالث لـ النصر عن طريق تاليسكا
النصر 3 × 0 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/QTVKjwCGVH
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د59′ الهدف الأول لـ الطائي عن طريق حسن الجبيري
النصر 3 × 1 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/lcSOSHkL7Y
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022
هدددددف!⚽
د79′ جوناثان رودريغيز يفتتح أول اهدافه بقميص #النصر
النصر 4 × 1 الطائي#النصر_الطائي #قنوات_SSC pic.twitter.com/OKtubAT40s
— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 6, 2022