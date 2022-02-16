سهم “عِلم” يرتفع بـ30% عند 166.40 ريال في أول يوم إدراج

شهد سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم (الأربعاء)، بدء إدراج وتداول أسهم شركة “علم” برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3.
وسجل سعر السهم ارتفاعاً بنسبة 30%، عند 166.40 ريالاً، مع نهاية تداولات اليوم.
وذكرت “تداول السعودية” أن حدود التذبذب السعرية اليومية لهذه الأسهم ستكون بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج. وفق “أخبار 24”.
وأكدت أنه سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك ابتداءً من اليوم الرابع للتداول.