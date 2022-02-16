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جديد المحليات > سهم “عِلم” يرتفع بـ30% عند 166.40 ريال في أول يوم إدراج
16/02/2022   7:01 م

سهم “عِلم” يرتفع بـ30% عند 166.40 ريال في أول يوم إدراج

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شهد سوق الأسهم السعودية الرئيسي، اليوم (الأربعاء)، بدء إدراج وتداول أسهم شركة “علم” برمز تداول 7203 وبالرمز الدولي SA15GG53GHH3.

وسجل سعر السهم ارتفاعاً بنسبة 30%، عند 166.40 ريالاً، مع نهاية تداولات اليوم.

وذكرت “تداول السعودية” أن حدود التذبذب السعرية اليومية لهذه الأسهم ستكون بنسبة 30% انخفاضاً أو ارتفاعاً، مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري بنسبة 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وسيتم تطبيق هذه الحدود فقط خلال الأيام الثلاثة الأولى من الإدراج. وفق “أخبار 24”.

وأكدت أنه سيتم إعادة ضبط حدود التذبذب السعرية اليومية إلى 10% انخفاضاً أو ارتفاعاً، وإلغاء الحدود الثابتة للتذبذب السعري، وذلك ابتداءً من اليوم الرابع للتداول.

سهم “عِلم” يرتفع بـ30% عند 166.40 ريال في أول يوم إدراج

جديد المحليات
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