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جديد الخرج > الاعلامي الضحوك يهدي محافظ الخرج كتابة الجديد ( علمني طلابي )
20/02/2022   3:18 م

الاعلامي الضحوك يهدي محافظ الخرج كتابة الجديد ( علمني طلابي )

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التقى محافظ الخرج أ/ مساعد بن عبدالله الماضي صباح اليوم الاحد الموافق ١٤٤٣/٧/١٩هـ بمكتبة بديوان المحافظة بالإعلامي/ سعود بن عبدالله الضحوك .

في بداية اللقاء رحب المحافظ به متمنياً له التوفيق بعد ذلك تحدث المؤلف عن الكتاب ( علمني طلابي ) وسبب تسميته وما احتواه من مواقف وخبرات خلال مسيرة ٢٧عاماً قضاها بين التعليم وإدارة المدارس .

وقد أثنى محافظ الخرج على عنوان الكتاب لما فيه من تواضع المؤلف لطلابه . واشراكه إياهم في التعليم ، كما أشار المؤلف أن الكتاب شارك في معرض الكتاب الدولي ال ٥٢ بالقاهرة هذا الشهر .

وفي نهاية اللقاء قدم الضحوك شكره وتقديره لسعادة المحافظ على حسن الاستقبال. بعد ذلك التقطت الصور التذكارية بهذه المناسبة .

الاعلامي الضحوك يهدي محافظ الخرج كتابة الجديد ( علمني طلابي )

جديد الخرج
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