الحصيني: حالة جوية ممطرة على 8 مناطق بدءاً من مساء اليوم.. والمسند: انخفاض في درجات الحرارة من الغد

توقع خبراء في الطقس والمناخ، أن تشهد بعض مناطق المملكة اعتبارًا من مساء اليوم (الخميس) حالة جوية ممطرة، مع انخفاض في درجات الحرارة اعتبارًا من الغد (الجمعة)، بنحو 7 درجات.
وأشار الباحث في الطقس والمناخ عبدالعزيز الحصيني إلى أن الحالة المطرية ستكون من خفيفة لمتوسطة، وتستمر لعدة أيام مقبلة، على مناطق، تبوك وحائل والشمالية والباحة وعسير ونجران وشمال وغرب منطقة الرياض وشمال الشرقية.
وأوضح أستاذ الطقس والمناخ بجامعة القصيم سابقًا، الدكتور عبدالله المسند في توقعاته حدوث انخفاض في درجة الحرارة اعتبارًا من الغد (الجمعة)، يصل إلى 7 درجات على طريف وعرعر، ثم يكون الانخفاض أقل على مناطق تبوك والجوف وحائل، وحتى المنطقة الغربية. وفق “أخبار 24”.
ونوه المسند إلى أن الكتلة الباردة ستصل القصيم يوم (السبت) المقبل، والرياض والشرقية يوم (الأحد) المقبل.