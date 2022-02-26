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جديد المحليات > إصدار أكثر من 333 ألف تصريح للعمرة والصلاة في المسجد الحرام أمس
26/02/2022   2:38 م

إصدار أكثر من 333 ألف تصريح للعمرة والصلاة في المسجد الحرام أمس

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أعلنت وزارة الحج والعمرة، أن إجمالي التصاريح التي أصدرتها أمس (الجمعة) للصلاة والعمرة في المسجد الحرام، بلغ أكثر من 333 ألف تصريح، وفي المسجد النبوي أكثر من 8 آلاف تصريح.

وأوضحت الوزارة أنه تم إصدار نحو 222 ألف تصريح للصلاة في المسجد الحرام أمس، إضافةً إلى أكثر من 111 ألف تصريح لأداء مناسك العمرة، فيما شملت تصاريح زيارة قبر الرسول أكثر من 3 آلاف تصريح، وأكثر من 5 آلاف تصريح للصلاة في الروضة الشريفة.

وأشارت إلى أن المتوسط اليومي لإصدار التصاريح بلغ أكثر من 83 ألف تصريح للصلاة، وأكثر من 64 ألفًا للعمرة في المسجد الحرام، فيما بلغ المتوسط اليومي لتصاريح المسجد النبوي أكثر من 9 آلاف تصريح لزيارة قبر الرسول، وأكثر من 9 آلاف تصريح أخرى للصلاة في الروضة الشريفة.

صورة

وفق “أخبار 24”.

إصدار أكثر من 333 ألف تصريح للعمرة والصلاة في المسجد الحرام أمس

جديد المحليات
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