جدول فعاليات موسم الرياض اليوم الإثنين

أعلن موسم الرياض جدول فعالياته اليوم (السبت) بالمناطق المختلفة، إذ تشهد منطقة البوليفارد إقامة تجربة (SQUID GAME)، ومتاهة الكريستال، إلى جانب عالم الديناصورات، بالإضافة لمسرحية “أبو مساعد في مهب البيت.
وتشمل فعاليات منطقة “ونتر وندرلاند” مدينة السعادة، والتي تنتظر الأطفال في “كوكوميلون”، بخلاف فقرات خيالية في قاعة احتفالات ونتر وندرلاند.
وتشهد منطقة أواسيس تجربة فعاليات: مومينتو، وأنتيكا، وجلامب، والعربات الرملية، ولعب البولينج في الهواء الطلق، ولمحبي الاسترخاء والتمتع بحياة الرفاهية عليهم الذهاب لمنطقة “جروفس”.
وفق “أخبار 24”.