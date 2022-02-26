“التخصصات الصحية” تستعرض أهم مؤشرات أداء تقييم الجمعيات

استعرض المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية، فهد القثامي، مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم الجمعيات الصحية.
وأوضح، خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الهيئة اعتمدت على مجموعة من مؤشرات الأداء الوطنية لتقييم الجمعيات الصحية، بينها تقديمها لأنشطة التطوير المهني، وتنظيم المؤتمرات وإقامتها، بالإضافة إلى دعم الأبحاث وأدلة الممارسة الطبية، وقياس حوكمة أعمال الجمعيات. وفق “أخبار 24”.
وشدد على حرص الهيئة على أن تؤدي الجمعيات دورها بكفاءة، بما ينعكس على كل تخصصاتها.
فيديو | المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية “فهد القثامي”: الهيئة اعتمدت على مؤشرات أداء وطنية لتقييم الجمعيات الصحية#الإخبارية#نشرة_النهار pic.twitter.com/CZQcJgD14z
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) February 26, 2022