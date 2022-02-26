نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > “التخصصات الصحية” تستعرض أهم مؤشرات أداء تقييم الجمعيات
26/02/2022   10:32 م

“التخصصات الصحية” تستعرض أهم مؤشرات أداء تقييم الجمعيات

+ = -
638

استعرض المتحدث الرسمي لهيئة التخصصات الصحية، فهد القثامي، مؤشرات الأداء الخاصة بتقييم الجمعيات الصحية.

وأوضح، خلال حديثه في برنامج “نشرة النهار” على قناة “الإخبارية”، أن الهيئة اعتمدت على مجموعة من مؤشرات الأداء الوطنية لتقييم الجمعيات الصحية، بينها تقديمها لأنشطة التطوير المهني، وتنظيم المؤتمرات وإقامتها، بالإضافة إلى دعم الأبحاث وأدلة الممارسة الطبية، وقياس حوكمة أعمال الجمعيات. وفق “أخبار 24”.

وشدد على حرص الهيئة على أن تؤدي الجمعيات دورها بكفاءة، بما ينعكس على كل تخصصاتها.

“التخصصات الصحية” تستعرض أهم مؤشرات أداء تقييم الجمعيات

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200367.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.