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جديد المحليات > ولي العهد يُتوج الأمير سعود بن سلمان بعد فوز الجواد “إمبلم رود” في سباق كأس السعودية العالمي في نسخته الثالثة
26/02/2022   10:32 م

ولي العهد يُتوج الأمير سعود بن سلمان بعد فوز الجواد “إمبلم رود” في سباق كأس السعودية العالمي في نسخته الثالثة

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توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفائز في بطولة كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.

وفاز الجواد “إمبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة 1 وقيمة الجائزة 20 مليون دولار.

يذكر أن إجمالي قيمة الجوائز للفائزين في جولات البطولة يبلغ 35.1 مليون دولار، حيث تعد الأغلى عالميًا.

وفق “أخبار 24”.

ولي العهد يُتوج الأمير سعود بن سلمان بعد فوز الجواد “إمبلم رود” في سباق كأس السعودية العالمي في نسخته الثالثة

جديد المحليات
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