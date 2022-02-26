ولي العهد يُتوج الأمير سعود بن سلمان بعد فوز الجواد “إمبلم رود” في سباق كأس السعودية العالمي في نسخته الثالثة

توج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفائز في بطولة كأس السعودية للفروسية 2022 في نسختها الثالثة على ميدان الملك عبد العزيز للفروسية في الرياض.
وفاز الجواد “إمبلم رود” للمالك الأمير سعود بن سلمان بسباق الفئة 1 وقيمة الجائزة 20 مليون دولار.
يذكر أن إجمالي قيمة الجوائز للفائزين في جولات البطولة يبلغ 35.1 مليون دولار، حيث تعد الأغلى عالميًا.
#عاجل_السعودية | سمو #ولي_العهد يتوج الفائز بـ #كأس_السعودية 🏆🇸🇦. #قناة_السعودية pic.twitter.com/AjMgGzCEuu
— قناة السعودية (@saudiatv) February 26, 2022
شاهد احداث سباق #كأس_السعودية (فئة 1) pic.twitter.com/6bJhbEpcjY
— كأس السعودية 🏆 (@TheSaudiCup_AR) February 26, 2022
وفق “أخبار 24”.