بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، حيث يرعى السباق الختامي لـ”كأس السعودية 2022″ للخيل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.
وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعدد كبير من الأمراء والمسؤولين.
فيديو | وصول #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية #كأس_السعودية #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/4NzAo4VPDK
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 26, 2022
فيديو | #ولي_العهد الأمير #محمد_بن_سلمان يرعى السباق الختامي لـ #كأس_السعودية العالمي 2022 #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/1vv5Njwces
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) February 26, 2022
وفق “أخبار 24”.