نسعد بالتوصل معكم ومشاركتكم عبر الإيميل kharjhome@gmail.com
جديد المحليات > بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية
26/02/2022   10:32 م

بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية

+ = -
690

وصل ولي العهد الأمير محمد بن سلمان إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية، حيث يرعى السباق الختامي لـ”كأس السعودية 2022″ للخيل نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وكان في استقبال ولي العهد لدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الجنادرية بالرياض، أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، وعدد كبير من الأمراء والمسؤولين.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. وصول ولي العهد إلى ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية

جديد المحليات
لا يوجد وسوم
(0)(0)

وصلة دائمة لهذا المحتوى : https://kharjhome1.com/885200369.html

المحتوى السابق المحتوى التالي

للمشاركة والمتابعة

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.