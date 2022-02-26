الانتهاء من المرحلة التجريبية لتوقيع الحضور والانصراف الإلكتروني لمنسوبي “الصحة”

كشفت مصادر أن وزارة الصحة، أنهت المرحلة التجريبية لتطبيق خدمة “حياك” الخاصة بالحضور والانصراف الإلكتروني لمنسوبيها، والبدء غداً في تطبيقه بوكالة الوزارة للخدمات.
وأكدت لـ”أخبار 24″ أن المرحلة الأولى من إثبات الحضور والانصراف الإلكتروني سوف تطبق في وكالة وزارة الصحة غدًا الأحد، وذلك بعد انتهاء المرحلة التجريبية للخدمة، لافتة إلى أن المرحلة الثانية سوف تطبق تدريجيا في جميع مناطق المملكة.
يذكر أن وزارة الصحة قد طلبت من المديريات والقطاعات التابعة لها بحصر الإحداثيات الخاصة بالموقع والمنشآت الصحية GPS.