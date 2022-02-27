جدول ترتيب دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات السبت في الجولة الـ22

انتهت مباريات يوم السبت، من منافسات الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز فريق الاتحاد على نظيره الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف.
وحافظ فريق الاتحاد على صدارة جدول ترتيب أندية دوري المحترفين بعد انتهاء مباريات السبت، برصيد 51 نقطة، ويليه نادي النصر ثانيًا برصيد 44 نقطة، فيما جاء الشباب في المركز الثالث بـ40 نقطة، وجاء الهلال رابعًا برصيد 37 نقطة، وضمك خامسًا برصيد 36 نقطة.
وفي المركز السادس يوجد فريق أبها برصيد 28 نقطة، ويليه الفيحاء سابعا بـ27 نقطة، وجاء الرائد في المركز الثامن بـ26 نقطة، وتاسعا حل فريق الأهلي بـ25 نقطة.
واحتل الطائي المركز العاشر برصيد 25 نقطة، وخلفه الفتح في المركز الـ11 بـ24 نقطة، فيما جاء بالمركز الـ12 التعاون بـ22 نقطة، وخلفه الفيصلي صاحب المركز الـ13 بـ21 نقطة. وفق “أخبار 24”.
وجاء فريق الاتفاق في المركز الـ14 برصيد 20 نقطة، ويليه فريق الباطن في المركز الـ15 بـ19 نقطة، وجاء في آخر ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين فريق الحزم بـ14 نقطة.