رعى وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن نايف، اليوم (الأحد)، الحفل الختامي للتمرين التعبوي المشترك الرابع لقطاعات قوى الأمن الداخلي “وطن 91″، والذي شاركت فيه القطاعات الأمنية من وزارة الداخلية ورئاسة أمن الدولة، بمساندة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وهيئة الهلال الأحمر السعودي.
وقال مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على التمرين التعبوي المشترك “وطن 91″، الفريق أول سعيد بن عبدالله القحطاني، إن قوات الأمن الداخلي نفّذت تمرينها التعبوي المشترك الرابع (وطن 91)، وساندها عدد من الجهات الحكومية الأخرى، مشيرًا إلى أن المدة التي قضاها المشاركون في هذا الموقع كانت فرصة عملوا فيها مع بعضهم البعض في ميدان واحد، وامتد التنفيذ إلى بعض مقار القوات الأمنية المشاركة ومواقع مسؤولياتهم الميدانية لأول مرة.
وأضاف أن المشاركين نفذوا تطبيقات موحدة تم إعدادها وتجهيزها من قبل فرق التخطيط والإعداد وقيادة التمرين، بمتابعة قادة قطاعات قوى الأمن الداخلي، والجهة الإشرافية المختصة بديوان وزارة الداخلية.
كما شهد الحفل إعلان نتائج بطولة التحدي للرماية التكتيكية، والتي نُفذت لأول مرة بمشاركة 14 فريقًا من القطاعات المشاركة، حيث حصلت قوات الأمن الخاصة من رئاسة أمن الدولة على المركز الأول، فيما حصلت القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة بالأمن العام على المركز الثاني، وجاءت القوات الخاصة للأمن الدبلوماسي بالأمن العام ثالثة.
وفق “أخبار 24”.