بالتعاون مع “إيرباص”.. “هيئة الفضاء” تطلق البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء”

أطلقت الهيئة السعودية للفضاء اليوم (الأحد) البرنامج التدريبي “مقدمة في تطبيقات الفضاء”، وذلك بالتعاون مع شركة إيرباص للدفاع والفضاء “Airbus”.
وأوضحت الهيئة أن البرنامج يهدف إلى تزويد أبناء الوطن بالمهارات والمعارف اللازمة؛ لتحقيق ريادة الفضاء، ودعمًا لتأهيل وتطوير الكوادر الوطنية المتخصصة في مجالات الفضاء وتقنياته.
وذكرت أن البرنامج التدريبي خاص بطلاب وطالبات الدراسات العليا، والعاملين في قطاع الطيران والفضاء، ويركز على نظم الفضاء، والبعثات والتطبيقات الفضائية، ومنظومة قطاع الفضاء، وأنظمة الأرصاد، والإطلاق، والتشغيل، ومقدمة عن تطبيقات الفضاء.
وكانت الهيئة قد أطلقت في وقت سابق برنامج Space 101 الهادف إلى رفع مستوى التعليم والدراية العملية المتخصصة بقطاع الفضاء، للمهتمين والراغبين في تعلم علوم الفضاء، وطلاب وطالبات الثانوية العامة والمرحلة الجامعية. وفق “أخبار 24”.
وتهدف الهيئة من خلال البرامج التدريبية إلى دعم التطوير المهني والعلمي في قطاع الفضاء، وسد الاحتياج من الكوادر الوطنية المؤهلة في هذا المجال، وتنمية المهارات للمهتمين والعاملين في المجال الفضائي، وذلك من خلال تنفيذ برامج ومبادرات تطويرية قصيرة ومتقدمة افتراضية ومباشرة، حيث يمكن التسجيل في البرنامج التدريبي من خلال الرابط .