أعلنت “مغامرات هوساك” عن فتح باب التقديم للنسخة الثالثة من مخيم العلا للشباب، لاستكشاف المعالم الطبيعية الفريدة في محمية شرعان الطبيعية، إلى جانب تعلم وتنمية المهارات القيادية تحت إشراف مجموعة من الخبراء في الحياة البرية، وذلك للفئة العمرية بين 13 و18 عاماً.
وستقام هذه المغامرة على مدى أسبوع كامل خلال الفترة من 12 إلى 19 مارس في العلا، حيث ستسهم هذه المغامرات في بناء شخصيات المشاركين الذين يصل عددهم إلى 48 شاباً وفتاة كحد أقصى في هذه النسخة.
ويتضمن المخيم مجموعة من الأنشطة التعليمية والترفيهية التي يتم تنظيمها في إطار جدول الأحداث المصمم خصيصاً لتنمية علاقة المشاركين بالبيئة وتعريفهم بأهميتها لحياة الإنسان، وتعريفهم بطبيعة العلا الفريدة.
وتشمل قائمة الأنشطة خلال المشاركة في المخيم على رحلات عبر الأودية وركوب الدراجات في الجبال وتسلق المرتفعات الصخرية، والتدريبات الرياضية المتعددة، كما سيتاح لهم التعرف على الفنون والتراث عبر اكتشاف الآثار والفنون التقليدية والصيد بالصقور وعلم الفلك والطبخ على مواقد المخيم وإنتاج الأفلام. وفق “أخبار 24”.
وكان المخيم قد حظي في نسختيه السابقتين بإقبال كبير، نظراً للفوائد الكثيرة والأنشطة الهادفة لتنمية مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل وحل المشكلات وصناعة القرار، وسيتم في هذا العام تخصيص 6 مشاركين كحد أقصى مع كل دليل، لتعلم المهارات الخارجية بشكل مباشر، فضلاً عن مراعاة أعلى معايير السلامة طوال الأسبوع.