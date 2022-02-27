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جديد المحليات > “الصحة”: استخدام جهاز فحص “كورونا” السريع في المنزل آمن وسريع
27/02/2022   11:58 م

“الصحة”: استخدام جهاز فحص “كورونا” السريع في المنزل آمن وسريع

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استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، عددًا من مميزات جهاز الفحص السريع RAT الذي يستخدم في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.

أبرزها كونه مريحَا ويمكن استخدامه في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مركز فحص أو مختبر، وهو ما يسهم في الوقاية من احتمالية العدوى بالبعد عن التجمعات.

وأشارت إلى أن الفحص السريع RAT يقوم بإظهار النتائج خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، كما أنه يمكن استخدامه في أي وقت.

وفق “أخبار 24”.

“الصحة”: استخدام جهاز فحص “كورونا” السريع في المنزل آمن وسريع

جديد المحليات
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