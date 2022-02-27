“الصحة”: استخدام جهاز فحص “كورونا” السريع في المنزل آمن وسريع

استعرضت وزارة الصحة، اليوم (الأحد)، عددًا من مميزات جهاز الفحص السريع RAT الذي يستخدم في الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا كوفيد 19.
أبرزها كونه مريحَا ويمكن استخدامه في المنزل دون الحاجة للذهاب إلى مركز فحص أو مختبر، وهو ما يسهم في الوقاية من احتمالية العدوى بالبعد عن التجمعات.
وأشارت إلى أن الفحص السريع RAT يقوم بإظهار النتائج خلال فترة تتراوح من 15 إلى 20 دقيقة، كما أنه يمكن استخدامه في أي وقت.
استخدام جهاز الفحص السريع في المنزل آمن وسريع، ويمكنك استخدامه في أي وقت. pic.twitter.com/FLRyUU3gJA
— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) February 27, 2022
وفق “أخبار 24”.