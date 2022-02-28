بالفيديو.. “الحائلي” بعد الفوز على الأهلي: الدوري باق لم ينته.. وهذه أصعب لحظة في الديربي

تحدث رئيس مجلس إدارة نادي الاتحاد أنمار الحائلي، عن الفوز الذي حققه فريقه أمام الأهلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف، ضمن منافسات الجولة الـ22 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال الحائلي، في تصريحات عقب انتهاء المباراة: “الحمد لله فخور بفريقي الاتحاد، ومباريات الديربي لا تخضع لأي مقاييس، والأهلي كان ندًا قويًا في أرض الملعب، ومثل ما قولت قبل المباراة يجب أن نحترم الخصم من أجل الحصول على الثلاث نقاط”.
وتابع: “أصعب لحظة مرت علي أثناء مباراة الديربي، هي ركلة الجزاء التي حصل عليها الاتحاد وسجلها حمدالله”، مضيفًا: “لم يكن هناك أي شد وجذب بين اللاعبين داخل الملعب.. وقلت للاعبين اليوم بدأ الدوري.. ومازالت المنافسة في الملعب”. وفق “أخبار 24”.
وأوضح: “الدوري لم يحسم حتى الآن، لأن المنافسين مستمرون في تحقيق الفوز، وسنقاتل لآخر مباراة، العمل في نادي الاتحاد ليس شخصي بل كل أعضاء مجلس الإدارة، والمجهود المقدم لا يختزل في شخصي بل لكل العاملين في الإدارة وإدارة القدم.. ونعمل كإدارة بروح الفريق وحتى الآن لم نقدم شيئاً”.
جهاز الاستشفاء بالاتحاد وكابتنية غروهي
رئيس نادي #الاتحاد أنمار الحائلي يوضح: هذا ما قاله للاعبين 🤔#الأهلي_الاتحاد
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— أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) February 27, 2022