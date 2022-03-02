زار أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل، اليوم (الأربعاء) مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المنطقة التاريخية بـمحافظة جدة.
واستمع أمير المنطقة إلى شرح مفصل عن المشروع الذي يهدف إلى تحسين البيئة المعيشية في المنطقة لتكون مركز جذب للأعمال والمشاريع الثقافية.
ووقف الأمير على عدد من مسارات المشروع؛ خاصة فيما يتعلق بأعمال الترميم، والآثار، كما زار “قلعة الشونة” التي تم اكتشافها أثناء ترميم المنطقة التاريخية؛ وهي تعتبر واحدة من المواقع الأثرية، ويقدر عمرها الزمني بأكثر من 600 عام.
واطلع على عدد من المباني التراثية التي يجري تطويرها، ومنها بيتا محمد حبيب ريس وكدوان، اللذان يصل عمرهما إلى أكثر من 150 عامًا.
يذكر أن مشروع تطوير المنطقة التاريخية يضمّ أكثر من 600 مبنى تراثي، و36 مسجداً تاريخياً، و5 أسواق تاريخية، وعددا من الممرات والساحات والمواقع ذات الدلالات التاريخية، إلى جانب واجهات بحرية مطورة بطول 5 كلم، ومسطحات خضراء.
وفق “أخبار 24”.