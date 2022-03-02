بالفيديو.. كلمة وزير الداخلية في الاجتماع الافتتاحي للدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس

أكد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، اليوم (الأربعاء)، أن المتغيرات التي يعيشها العالم تستوجب أن تبقى الأجهزة الأمنية في جاهزية تامة.
وقال، بصفته رئيسًا فخريًا لمجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح دورته الـ39 في تونس، إن ما يشهده العالم من مستجدات على مستوى التقنية والتحول الرقمي أسهم في إيجاد أنماط وأساليب إجرامية مستجدة، تمثلت في جرائم تقنية المعلومات، وهو ما يتطلب الاستعداد تقنيًا وبشريًا ضمن منظومة تعاونية شاملة.
وأوضح أن المجلس يسعى لتحقيق أمن الدول العربية واستقرارها، ويواصل جهوده لتحقيق مزيد من التعاون بين الدول العربية، بما يضمن الحفاظ على الأمن العربي واستقراره. وفق “أخبار 24”.
وتستضيف تونس، اليوم، اجتماعات الدورة الـ39 لمجلس وزراء الداخلية العرب، تحت رعاية الرئيس التونسي قيس سعيد.
📹 كلمة الأمير عبدالعزيز بن سعود وزير الداخلية الرئيس الفخري لمجلس وزراء الداخلية العرب في افتتاح اجتماع الدورة التاسعة والثلاثين للمجلس. pic.twitter.com/hzMURL7rjF
— وزارة الداخلية (@MOISaudiArabia) March 2, 2022