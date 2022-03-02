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جديد المحليات > “المرور” يوضح خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الإدارات
02/03/2022   10:21 م

“المرور” يوضح خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الإدارات

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أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة “أبشر”.

وتشمل الخطوات تسجيل الدخول عن طريق “أبشر” من المتصفح، واختيار المركبات (خدمات)، ثم اختيار إدارة المركبات واختيار المركبة المعنية، اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.

وأوضحت أنه بعد استكمال الخطوات، سيتم إرسال رسالة نصية من “أبشر” مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، ومن ثم التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق “ارتح”، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة. وفق “أخبار 24”.

“المرور” يوضح خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الإدارات

جديد المحليات
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