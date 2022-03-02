“المرور” يوضح خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر “أبشر” دون الحاجة لمراجعة الإدارات

أوضحت الإدارة العامة للمرور خطوات استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة “أبشر”.
وتشمل الخطوات تسجيل الدخول عن طريق “أبشر” من المتصفح، واختيار المركبات (خدمات)، ثم اختيار إدارة المركبات واختيار المركبة المعنية، اختيار إصدار إذن إصلاح والضغط على علامة تأكيد الطلب.
وأوضحت أنه بعد استكمال الخطوات، سيتم إرسال رسالة نصية من “أبشر” مزودة بالرقم المرجعي لإذن الإصلاح، ومن ثم التوجه إلى الورش المعتمدة المسجلة في تطبيق “ارتح”، ومشاركة الرقم المرجعي لإذن الإصلاح مع الورشة. وفق “أخبار 24”.
يمكنك استخراج إذن إصلاح المركبات عبر منصة #أبشر دون الحاجة لمراجعة إدارات المرور .. تعرف على الخطوات.#المرور_السعودي pic.twitter.com/ZmX0InpCoY
— المرور السعودي (@eMoroor) March 2, 2022