“الدوسري Vs تاليسكا”.. لمن ستكون الغلبة في موقعة “مرسول بارك”؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم داخل المملكة صوب ملعب “مرسول بارك” بجامعة الملك سعود بالرياض، في التاسعة من مساء الخميس؛ لمتابعة ديربي الهلال والنصر، ضمن منافسات الجولة الـ23 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وسيكون هناك مواجهة من نوع خاص في هذه المباراة بين لاعب الهلال سالم الدوسري، ومنافسه محترف النصر، اللاعب البرازيلي أندرسون تاليسكا، حيث يسعى كل منهما لقيادة فريقه لحسم الديربي.
وقبل المواجهة المرتقبة، خاض لاعب الهلال، سالم الدوسري، 14 مباراة بمعدل 1050 دقيقة لعب، سجل خلالها 3 أهداف، وصنع هدفا، وصنع 23 فرصة، كما قام 462 تمريرة ناجحة، بدقة 81.6%، كما قام بـ34 مراوغة ناجحة، و8 تسديدات على المرمى.
في المقابل خاض محترف فريق النصر، اللاعب تاليسكا، 20 مباراة بمعدل 1753 دقيقة لعب، سجل خلالها 14 هدفا، وصنع هدفين، وصنع 15 فرصة، كما قام بـ 491 تمريرة ناجحة، بدقة 81.1%، كما قام بـ27 مراوغة ناجحة، و38 تسديدة على المرمى.وفق “أخبار 24”.
ويسير النصر بشكل جيد في الدوري، بتحقيقه 9 انتصارات من آخر 10 مباريات لعبها في المسابقة، ليحتل المركز الثاني بـ 44 نقطة، من 22 مباراة، بفارق 7 نقاط عن الاتحاد “المتصدر” الذي لعب مباراة أقل.
بينما يدخل الهلال مواجهة ديربي الرياض، وهو في المركز الرابع، برصيد 37 نقطة من 19 مباراة، وله ثلاث مباريات مؤجلة أمام الاتحاد “المتصدر” والفيحاء والاتفاق.
ويسعى النصر للفوز لمواصلة المنافسة على اللقب، وفي المقابل يأمل الهلال تحقيق فوزه الثالث توالياً للإبقاء على حظوظه في المنافسة على اللقب، وتقليص الفارق مع الاتحاد “المتصدر” الذي سيلتقيه في مواجهتين.