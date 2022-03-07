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جديد المحليات > مع حلول فصل الربيع.. “سعود الطبية” توجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية
07/03/2022   1:45 م

مع حلول فصل الربيع.. “سعود الطبية” توجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

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وجهت مدينة الملك سعود الطبية، عدة نصائح لمرضى الجيوب الأنفية، وذلك تزامنًا مع حلول فصل الربيع الذي يتأثر فيه البعض بحساسية الأنف والجيوب الأنفية؛ كونه الوقت الذي تكثر فيه الرياح المصاحبة للأتربة.

وأوضح استشاري الأنف والأذن والحنجرة بالمدينة الدكتور جميل السويحب، أن أكثر المتضررين في هذه الفترة هم مرضى التهابات الأنف والجيوب الأنفية الذين يعانون تجدد الالتهابات الأنفية وزيادة الأعراض في هذه المواسم من السنة.

وأبان أن أفضل طرق الوقاية هي تجنب مسببات الحساسية، والتحقق من تقارير الطقس اليومية وإغلاق النوافذ والأبواب والبقاء داخل المنزل ما أمكن عندما يكون احتمال حدوث الغبار والرياح مرتفعًا، واستخدام مكيفات وفلاتر ومرشحات الهواء لتصفية الهواء خلال ذروة الأعراض. وفق “أخبار 24”.

وأكد على أهمية استخدام القناع والكمامات عالية الجودة عند الخروج من المنزل وتجنب المناطق العشبية مثل الحدائق والحقول لتجنب المثيرات التحسسية، مشددا على ضرورة تجنب الحيوانات الأليفة، وتجنب روائح الدخان والطلاء ومواد التنظيف والعطور القوية التي تعتبر من مثيرات التحسس الأنفي .

مع حلول فصل الربيع.. “سعود الطبية” توجه نصائح لمرضى الجيوب الأنفية

جديد المحليات
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