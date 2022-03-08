بالفيديو.. السفير الياباني يؤدي “الدحة” خلال زيارته للمنطقة الشمالية

نشر السفير الياباني في المملكة، إيواي فوميو، مقطع فيديو له وهو يؤدي “الدحة”، وذلك خلال تواجده بمحمية الشيخ أحمد عبدالله آل الشيخ بطبرجل.
وأعرب فوميو عن استمتاعه بتجربة “الدحة”، التي تعد إحدى أشهر الرقصات البدوية في الشمال.
وأظهر الفيديو مشاركة السفير الياباني لمجموعة من المواطنين أداء “الدحة الشمالية”، مرتديًا الزي التراثي لأهل المنطقة.
خلال إقامتي في محمية الشيخ أحمد عبدالله آل الشيخ بطبرجل استمتعت بتجربة الدحة المشهورة في الشمال. وكانت رائعة جدًا. pic.twitter.com/CjFf8jEuS5
— Iwai Fumio🇯🇵 (@FumioIwai) March 7, 2022
وفق “أخبار 24”.