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جديد المحليات > بالفيديو.. السفير الياباني يؤدي “الدحة” خلال زيارته للمنطقة الشمالية
08/03/2022   8:18 ص

بالفيديو.. السفير الياباني يؤدي “الدحة” خلال زيارته للمنطقة الشمالية

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نشر السفير الياباني في المملكة، إيواي فوميو، مقطع فيديو له وهو يؤدي “الدحة”، وذلك خلال تواجده بمحمية الشيخ أحمد عبدالله آل الشيخ بطبرجل.

وأعرب فوميو عن استمتاعه بتجربة “الدحة”، التي تعد إحدى أشهر الرقصات البدوية في الشمال.

وأظهر الفيديو مشاركة السفير الياباني لمجموعة من المواطنين أداء “الدحة الشمالية”، مرتديًا الزي التراثي لأهل المنطقة.

وفق “أخبار 24”.

بالفيديو.. السفير الياباني يؤدي “الدحة” خلال زيارته للمنطقة الشمالية

جديد المحليات
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