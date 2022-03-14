حامد البلوي يوجه رسالة إلى لاعبي وجماهير الاتحاد بعد الفوز على الشباب

وجه المدير التنفيذي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، حامد البلوي، رسالة إلى اللاعبين والجماهير، بعد تحقيق الفوز على الشباب، بهدفين دون رد، خلال المباراة التي أقيمت بينهما مساء الأحد، ضمن منافسات الجولة الـ 24 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وقال “البلوي”، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “بعد توفيق الله وعزيمة الرجال استطعنا الفوز وتحقيق 3 نقاط مهمة والمحافظة على الصدارة”.
وتابع البلوي:”شكراً للاعبين على أدائهم والرغبة العالية لتحقيق الانتصار، وشكراً لجماهيرنا الغالية على الحضور والمؤازرة ودعم الفريق، ونسأل الله التوفيق في المرحلة المقبلة لإسعاد محبي العميد”. وفق “أخبار 24”.
وبتلك النتيجة، رفع الاتحاد رصيده إلى 57 نقطة بالمركز الأول في جدول ترتيب الدوري، بينما تراجع الشباب للمركز الثالث برصيد 46 بالتساوي مع الهلال في عدد النقاط، لكن الأخير يتبقى له مباراتان مؤجلتان.
بعد توفيق الله وعزيمة الرجال استطعنا الفوز وتحقيق 3 نقاط مهمة والمحافظة على الصدارة..
شكراً للاعبين على أدائهم والرغبة العالية لتحقيق الانتصار، وشكراً لجماهيرنا الغالية على الحضور والمؤازرة ودعم الفريق، ونسأل الله التوفيق في المرحلة المقبلة لإسعاد محبي العميد. pic.twitter.com/4TDAvEZvAF
— حامد البلوي (@hamed4848) March 13, 2022