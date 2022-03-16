شهد منحنى الإصابات بفيروس “كورونا” في المملكة، انخفاضاً طفيفاً مسجلاً 127 حالة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، بانخفاض حالتين عن يوم أمس.
وأظهرت إحصائيات وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، استمرار منحنى الحالات الحرجة في النزول حيث غادرت 27 حالة جديدة العناية المركزة، ليبلغ إجمالي عدد الحالات الحرجة الآن 229 حالة.
وارتفع عدد حالات التعافي الجديدة من الفيروس حيث تم تسجيل 221 حالة، لتبقى في مستوياتها المرتفعة مقارنةً بالإصابات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 731440 حالة من أصل 749171 إصابة بالفيروس.
وأبان التقرير أن حالات الوفاة في مستويات مستقرة منذ نهاية ديسمبر من العام الماضي، حيث تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين، ليرتفع إجمالي الوفيات نتيجة الفيروس في المملكة إلى 9023 حالة وفاة. وفق “أخبار 24”.