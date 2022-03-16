أعلنت الهيئة العامة للإحصاء اليوم (الأربعاء)، أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة شهد نموا بنسبة 3.2% في 2021.
وأضافت أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي خلال الربع الرابع من العام الماضي شهد ارتفاعًا بنسبة (6.7%) مقارنة بما كان عليه في نفس الفترة من عام 2020م.
وأشارت إلى أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع الخاص حقق خلال الربع الرابع من عام العام الماضي نموًا إيجابيًا بنسبة 4.9% مقارنة بنفس الفترة من عام 2020، فيما حقق الناتج المحلي الحقيقي للقطاع الخاص لعام 2021م نموًا إيجابيًا بنسبة 6.2% مقارنة مع العام السابق 2020م.
ونوهت بأن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالتعديلات الموسمية قد حقق خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعًا بنسبة 1.6% مقارنة بالربع الثالث من العام ذاته. وفق “أخبار 24”.