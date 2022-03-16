الديوان الملكي: خادم الحرمين يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح

أعلن الديوان الملكي أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، غادر ظهر اليوم (الأربعاء)، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى بعض الفحوصات الطبية تكللت بالنجاح.
وأوضح الديوان أن خادم الحرمين خضع لتغيير بطارية منظم ضربات القلب، وقد تكللت بالنجاح، وسيخلد للراحة عدة أيام حسب الخطة العلاجية.
وفيما يلي نص بيان من الديوان الملكي:
“غادر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود – حفظه الله – ظهر هذا اليوم الأربعاء 13 شعبان 1443هـ الموافق 16 مارس 2022م مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن أجرى – حفظه الله – صباح هذا اليوم بعض الفحوصات الطبية وتغيير بطارية منظم ضربات القلب، تكللت ولله الحمد بالنجاح. ومن المقرر أن يخضع – حفظه الله – عدة أيام للراحة حسب الخطة العلاجية.
حفظ الله خادم الحرمين الشريفين ومتّعه بالصحة والعافية”. وفق “أخبار 24”.
— واس الأخبار الملكية (@spagov) March 16, 2022