تحديث إجراءات السفر من المملكة إلى قبرص

أعلنت سفارة المملكة في قبرص، اليوم (الجمعة)، صدور تحديث من وزارة الصحة القبرصية بشأن إجراءات السفر إلى قبرص.
وذكرت أن التحديثات نصت على عدم إلزام فحص كورونا لكل من المسافرين القادمين الحاصلين على الجرعة الثالثة، أو الثانية بشرط ألا تتجاوز 9 أشهر من تاريخ الجرعة الثانية، والمتعافين خلال 6 أشهر من تاريخ الإصابة فأقل.
وأضافت أن وزارة الصحة القبرصية اشترطت على المسافرين غير المحصنين إجراء فحص PCR خلال 48 ساعة أو Rapid Antigen Test خلال 24 ساعة قبل موعد السفر، بالإضافة إلى إجراء فحص PCR عند الوصول إلى قبرص وعند المغادرة.
ونوهت السفارة بأن وزارة الصحة القبرصية تنشر تحديثات مستمرة عن الإجراءات الاحترازية المعمول بها داخل الجمهورية بشكل دوري. وفق “أخبار 24”.