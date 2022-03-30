اختتمت اليوم (الأربعاء)، فعاليات المؤتمر العالمي لريادة الأعمال “الرياض 2022″، الذي أقيم تحت رعاية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، وبتنظيم الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت”، بالتعاون مع الشبكة العالمية لريادة الأعمال.
وحقق المؤتمر على مدى 4 أيام، رقمًا قياسيًا في قيمة مبالغ الاتفاقيات والإطلاقات والجولات الاستثمارية، بلغ أكثر من 51.8 مليار ريال.
وشهد المؤتمر اتفاقيات بارزة، من بينها توقيع بنك التنمية الاجتماعية اتفاقيات مع عدة جهات، منها الهيئة الملكية للجبيل وينبع، ومعهد ريادة الأعمال الوطني، وإعلان البنك عن عدد من المنتجات والمبادرات لدعم وتمكين رواد الأعمال بأكثر من 11 مليار ريال.
ووقّعت الشركة السعودية للاستثمار الجريء SVC، اتفاقيات مع عدد من الصناديق الاستثمارية بقيمة إجمالية قدرها 2.4 مليار ريال، كما أطلقت شركة سابك صندوق نساند “2” مع شركة الأهلي المالية بقيمة 750 مليون ريال لدعم الشركات الناشئة وتطوير القطاع الصناعي، وشملت الإطلاقات أيضًا إعلان بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة الميزانية المعتمدة لتمويل قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والتي بلغت 12 مليار ريال.
كما وقّعت “منشآت” اتفاقية تعاون مع مصرف الراجحي بقيمة ملياري ريال، لإطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة، كما وقّعت أيضًا مع البنك العربي الوطني عدة اتفاقيات تعاون، منها اتفاقية إطلاق برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة أكثر من مليار ريال، وإطلاق منتج البطاقة الائتمانية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ يصل إلى 50 مليون ريال.
من جانبها، أعلنت وزارة الاستثمار عن مجموعة من الاستثمارات والتراخيص للعديد من الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي بحجم استثمارات يقدر بنحو 3.51 مليارات ريال، كما تضمن المؤتمر إعلان القيمة الإجمالية لمبالغ البرامج التمويلية المبتكرة من البنوك التي بلغت أكثر من 7.3 مليار ريال للأعوام الخمسة القادمة.
فيما وقّع البنك الأهلي السعودي اتفاقية تعاون لمنتج برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة مليار ريال، واتفاقية تعاون أخرى لدعم برنامج الابتكار بقيمة 2.7 مليون ريال، كما وقّع بنك البلاد اتفاقية مع “منشآت” لتقديم برامج ومنتجات تمويلية مبتكرة بقيمة تقارب ملياري ريال.
كما وقع برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” 12 اتفاقية تعاون والعديد من مذكرات التفاهم بقيمة بلغت 6 مليارات ريال، منها اتفاقية تعاون مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الرياضة، وصندوق التنمية الثقافي وصندوق التنمية السياحي، وبرنامج تطوير الصناعات الوطنية “ندلب”، وجامعة الملك سعود، وجامعة الجوف، وشركة ركن العمل لحاضنات ومسرعات الأعمال.
كما شهد المؤتمر خلال أيامه الأربعة تجمعًا كبيرًا لرواد الأعمال من أكثر من 180 دولة، وأقيمت خلاله العديد من الفعاليات، تضمنت أكثر من 145 جلسة حوارية، شارك فيها ما يزيد على 293 متحدثًا، إضافة إلى 39 ورشة عمل، كما استضاف متحدثين من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث شارك في الجلسات الحوارية الرئيسية وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير الاستثمار المهندس خالد الفالح، ووزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحه، فضلًا عن استضافة متحدثين دوليين من كبار رواد الأعمال في العالم، بما في ذلك الشريك المؤسس لشركة أبل ستيف ووزنياك. وفق “أخبار 24”.
وتضمن المؤتمر العالمي لريادة الأعمال معرضًا مصاحبًا أقيم في فندق الريتزكارلتون، وشارك فيه عدد من الجهات الحكومية، والقطاع الخاص ورواد أعمال من مختلف أنحاء العالم.
كما نظمت الشبكة العالمية لريادة الأعمال بالتعاون مع “منشآت” على هامش المؤتمر، حفل توزيع جوائز The Compass Award التي تُمنح للأنظمة الريادية العالمية للأفراد أو المنظمات أو المجتمعات التي لها تأثير كبير على المستوى الدولي في تمكين رواد الأعمال من تأسيس شركات ناشئة ونموها حول العالم.
وشهد الحفل فوز ثلاث جهات سعودية، حيث فازت وزارة التجارة بجائزة ONE GLOBAL ECOSYSTEM AWARD، فيما فازت الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “منشآت” بجائزة BRAND CHAMPION AWARD، وفازت مؤسسة محمد بن سلمان “مسك” بجائزة Startup Competition of the Year.