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رياضة > لجنة المنشطات توقف فهد المولد.. وجلسة استماع تحسم القرار النهائي
01/04/2022   8:44 ص

لجنة المنشطات توقف فهد المولد.. وجلسة استماع تحسم القرار النهائي

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كشفت مصادر، عن قرار اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات، بشأن لاعب المنتخب الوطني السعودي ونادي الاتحاد، فهد المولد.

وقررت اللجنة إيقاف فهد المولد وفقًا لبرنامج “أكشن مع وليد” لتعاطيه منشطات محظورة وأرسلت خطابًا رسميًا لناديه الاتحاد بهذا الشأن.

وأوضحت المصادر أن القرار النهائي الخاص بمدة الإيقاف سيكون بعد جلسة الاستماع، ولحين اكتمال التحقيقات.

وأضافت المصادر أن نوع المادة والاعتراف سيحدد فترة الإيقاف، وإذا ثبت أن دخول المادة إلى جسم اللاعب بالخطأ تكون العقوبة مخففة. وفق “أخبار 24”.

يذكر أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات قد قررت إيقاف فهد المولد لاعب الاتحاد عن المشاركة في المنافسات الرياضية الداخلية والخارجية في وقت سابق، بسبب انتهاكه أنظمة الرقابة على المنشطات.

لجنة المنشطات توقف فهد المولد.. وجلسة استماع تحسم القرار النهائي

رياضة
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