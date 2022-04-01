10 دول تبدأ صيام رمضان غداً السبت

أعلنت عدة دول عربية وإسلامية ثبوت رؤية هلال شهر رمضان لعام 1443ه الليلة، ليصبح غداً السبت هو غرة شهر رمضان المبارك، ويدرك المسلمون صلاة التراويح عقب صلاة العشاء اليوم (لجمعة).
إلا أن هناك بعض الدول تعثر لديها رؤية هلال رمضان الليلة، لتعلن أن السبت هو المتمم لشهر شعبان، وبذلك يكون أول أيام شهر رمضان لديها هو الأحد.
السبت بداية رمضان
أعلنت المملكة اليوم عبر المحكمة العليا ثبوت رؤية هلال رمضان، ويشترك معها في الصيام غداً، العديد من الدول التي أعلنت أن اليوم المتمم لشهر شعبان منها: مصر، والإمارات، وقطر، والكويت، والبحرين، وسوريا، والعراق، وفلسطين، والسودان. وفق “أخبار 24”.
دول تصوم الأحد
وتضم قائمة الدول التي أعلنت أن السبت هو المتمم لشهر شعبان، وأن أول أيام رمضان هو الأحد 4 دول حتى الآن: سلطنة عمان، وإندونيسيا، وسلطنة بروناي، وماليزيا.